Türkiye Gazetesi

Bu sene kış Anadolu'ya erken geldi. Özellikle dağ köyleri ve yükseltisi fazla olan yollarda kar çilesi başladı. Süphan Dağı'da yoğun kar yağışından nasibini alan yerlerden oldu. Ağrı'da bulunan dağın eteklerindeki köylerde yollar ulaşıma kapandı.Su şebekelerinin de kapanmasıyla birlikte ekipler, zorlu şartlarda hummalı bir çalışmaya başladı.

İŞ MAKİNALARIYLA ZORLU MÜCADELE

Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Süphan Dağı eteklerindeki köylerin ulaşıma açılması ve içme ve kullanma suyu şebeke kanallarının köylere yapılması için Patnos İlçe Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. İş makinaları yardımıyla karla kaplanan yolları temizlemek için uzun uğraşlar veren ekipler, susuz kalan köylere bu şekilde su ulaştırıyor.

Eylül ayında kar çilesi: Tipi yolları kapattı Ardahan'da kışın erken gelmesi üzerine, kar ve tipi sonucunda tırlar yolda kaldı.

Eylül'de kar sürprizi! Kar ve tipi bir anda bastırdı Bahar aylarında koyun sürülerini yaylalara çıkaran köylüler, mevsimin kışa yaklaşması üzerine Erzincan'dan Erzurum'a sürüleri yaylalardan indirirken kar ve tipiye yakalandı.