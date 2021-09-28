Türkiye Gazetesi

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan, kışın yüzeyi tamamen donduğu için buzlar kırılarak yapılan Eskimo usulü balık avcılığının yanı sıra atlı kızakla gezintiyle öne çıkan Çıldır Gölü'nde su seviyesi bu yıl yağışların az olmasının etkisiyle düştü. Bunun sonucunda, kıya kesimlerindeki bazı alanlarda su çekildi.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Kükrer, AA muhabirine, gölün suyundaki kısmi çekilmenin kaynağının araştırılması gerektiğini söyledi.

"ARTIK YAZLAR KURAK GEÇİYOR"

Çıldır Gölü'nün, çok büyük bir havzasının olmaması sebebiyle genellikle kar ve yağmur sularıyla beslendiğine dikkati çeken Kükrer, şunları kaydetti:

"Artık yazlar kurak geçiyor. Bu yazın büyük bir bölümü kurak geçti. Yağan yağışlar da öncelikle toprağı doyuruyor daha sonra göle ulaşıyor, bu nedenle göle akışlar azalmış olabilir. Tabii ki takip etmemiz gereken bir süreç. Eğer bu olay mevsimsel değil de sürekli olursa o zaman oradaki canlılar için tehlike söz konusu olabilir. Yani sudaki azalma birkaç yıl sürekli devam eder ve rutin bir hal alırsa o zaman tehlike söz konusu olabilir ama şu an görünen mevsimsel bir durum."

Kükrer, gölün fazla sularının aktığı Kars'ın Arpaçay ilçesi tarafında da teknik bir çalışmanın yapılması gerektiğini aktardı.

NORMAL SEVİYEYE GELMELERİNİ BEKLİYOR

Doç. Dr. Kükrer, gölde az miktarda düşen su seviyesinin kar ve diğer yağışlar ile normal seviyesine gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Çıldır Gölü'nde çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü ​Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü baharın gelmesiyle birlikte çözülme başladı. Şiddetli rüzgardan dolayı parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurunca ortaya da kutuplarda görülen görüntüler çıktı.

Çıldır Gölü çözülme başlayınca 'kristal göl'e dönüştü Kış aylarında yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü baharın gelmesiyle birlikte çözülmeye başladı. Şiddetli rüzgardan dolayı parçalara bölünen buz kütleleri sahile vurunca ortaya kutuplarda görülen görüntüler çıktı.