Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri park halindeki bir aracı şüphe üzerine kontrol etti. Aracın bagaj kısmında parçalara ayrılmış halde yaklaşık 35 metre kablo bulan ekipler kabloların hırsızlık malı olabileceği düşünerek araçta bulunan M.A. (24), H.A. (26) ve F.E.K.'yi (19) sorguya aldı.



ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNİ SOYDU

Yapılan sorgulama sonunda şüpheli H.A. kabloları çalıştığı termik santraline ait araçla iş yerinden dışarı çıkardığını itiraf etti. Şüphelilerin cep telefonlarını inceleyen jandarma ekipleri H.A.’nın çalışmakta olduğu şirkete ait araçla farklı zamanlarda akaryakıt ve enerji nakil kablosu çalarak iş yerinden çıkardığı ve dışarıdaki işbirlikçileri olan M.A., F.E.K., O.G.(26), H.A.(25), A.K. (37), Y.G. (19), B.S. (45) ve A.O.D. (26) isimli şahıslara teslim ettiğini, bu şahıslar aracılığı ile örgütlü olarak piyasaya sattıkları tespit edildi.



2 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda ise şüphelilerin Afşin’de 9 ayrı tarihte gerçekleşen akaryakıt hırsızlığı olaylarının failleri olduktan tespit edildi. Afşin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden H.A. ve M.A. tutuklanarak Elbistan Cezaevine gönderilirken 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Hırsız, 5 sağlam telefon yerine bozuk olanı çaldı Mersin'de bir kişi, telefoncuda hırsızlık yaptı. Ancak zanlı, 6 telefondan bozuk olanını çaldığı anlaşıldı.



Sattıkları otomobili yedek anahtarla çaldılar Antalya'da kiraladıkları otomobili sahte evraklarla satıp yedek anahtarla çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı.