Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi İlkadım Bulvarı üzerinde Tekkeköy ilçesindeki akaryakıt dolum tesislerinden yüklediği 26 bin 200 litre dizel akaryakıtı Samsun Limanı’ndaki gümrük sahasında bulunan gemilere götüren Ali V. (24) idaresindeki tanker, seyir halindeyken yanmaya başladı. Sürücü aracı kenarı çekip kendini son anda dışarı attı. Alevler tırın kupasını sardı.
YOLDAN GEÇENLER İL MÜDAHALEYİ YAPTI
Yoldan geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ'ye ait tanker yangına ilk müdahaleyi yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale edip söndürdü.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Işılay Kınal da itfaiye hortumunu eline alarak yanan tırın soğutma çalışmasına destek verdi.
UZUN KUYRUK OLUŞTU
Karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Anadolu'yu Karadeniz'e bağlantı noktası olan yoldaki araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
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