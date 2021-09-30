Türkiye Gazetesi

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi’nden acı bir haber geldi. Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi. Polis içeri girdiğinde kötü tabloyla karşılaştı.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu. Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Ölen kişilerin yakınlar ise acı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Yapılan ilk incelemenin arından ölen anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü düşünülürken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

Öte yandan, baba Turgay Mert’e ulaşılamadığı öğrenildi.

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