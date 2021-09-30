Türkiye Gazetesi

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesör ardışık aranması ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesi ile İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler F.K, M.K, İ.Ş, A.S.A. ve M.Ü. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ordu'daki FETÖ operasyonunda 19 kişi tutuklandı Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden 19'u tutuklandı.