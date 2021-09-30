Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi: AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.22'de Ege Denizi'nde kaydedildi. Deniz yüzeyinin 5,51 kilometre derinliğinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

BİR DAKİKA SONRA YİNE SALLANDI

Bu sarsıntıdan bir dakika sonra yine Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, bu depremin ise yüzeyin 7,05 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Yunanistan Girit Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD yaptığı açıklamada 'Yunanistan’ın Girit Adası’nda 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi' dedi.

Ege'de 4 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika deprem haberi Ege'den geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Girit'te 6,5 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde bir kilisenin kubbesinin çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.