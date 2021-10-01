Türkiye Gazetesi

İsmini ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın düzenliği yarışmayla dünyaya duyuran Van Gölü, küresel iklimin değişikliğinden dolayı aşırı kuraklıkla gündeme geldi. Yağışların azalması ve sıcaklıkların artmasıyla Van Göl’ünde su kaybını arttırdı. Suların çekildiği gölde yaklaşık yüz yıllık balıkçı iskelesi ortaya çıktı

“ÇEKİLMEYLE BERABER GEÇMİŞTEKİ BALIKÇI İSKELELERİ ORTAYA ÇIKIYOR”

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün yağışlara bağlı olarak su seviyesinin sürekli değişkenlik gösterdiğini belirtti. Bazı zamanlarda su seviyesinin alçaldığını, bazı zamanlarda ise bu seviyenin yükseldiğini ifade eden Akkuş, “Van Gölü 800 bin yıllık devasa bir geçmişe sahiptir. 800 yıl boyunca Van Gölü’nün su seviyesi şimdinin çok daha altına düşmüş ve çok daha yukarısına çıkmıştır. Öyle olmuş ki Van Gölü, Tatvan açıklarında küçük bir su birikintisi haline gelmiştir. Ama öyle zamanlar gelmiş ki su seviyesi şimdinin 150 metre kadar üstüne çıkmıştır. Bu dönemde Van Gölü bir çekilme yaşıyor. Bu çekilmeyle beraber geçmişteki balıkçı iskeleleri ortaya çıkıyor” dedi.

“BALIKÇILAR BU LİMANA GİRİP ÇIKMADA ZORLUKLAR YAŞIYOR”

Van Gölü’nün çekilmesiyle beraber bugün göl kenarındaki birçok balıkçı barınağının neredeyse kullanılamaz hale geldiğine dikkat çeken Akkuş, “Balıkçılar bu limana girip çıkmada zorluklar yaşıyor. Gölün daha önce düşük olduğu seviyedeki balıkçı limanları ortaya çıkıyor. Bu bir değişim ve bu değişime ayak uydurmamız gerekiyor” diye konuştu.

1.5 METREYE YAKIN DÜŞÜŞ YAŞANDI

Van Gölü’nde uzun yıllardır araştırmalar yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise, göldeki çekilmeyle birlikte bazı yerlerde yapıların ortaya çıktığını söyledi. Çekilmeyle birlikte fore kazıklarının çakılı olduğu iskelelerin gün yüzüne çıktığını dile getiren Birol, “Van Gölü’nde 1,5 metreye yakın bir düşüş söz konusudur. Bu da bizi korkutmuyor değil, inşallah ekosisteme zarar vermeyecektir. Kuraklık özellikle bu sene Van Gölü’nde ciddi sıkıntılara yol açtı” şeklinde konuştu.

60 METRE ÇEKİLDİ

İskele Mahallesi’nde yaşayan Ömer Baran isimli vatandaş da, 2-3 ay içerisinde Van Gölü suyunun 60 metre civarında çekildiğini belirtti. Baran, ahşap iskelenin uzunca yıllar sonra ilk kez su yüzeyine çıktığını ve bu durumdan endişe duyduklarını kaydetti.

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