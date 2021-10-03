Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü. Kıyıda kum ve denizden su çeken hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum ilerleyerek etkisini kaybetti.

TÜRKİYE’DE YILDA ORTALAMA 50 HORTUM OLUŞUYOR

Hortumlara Türkiye’de de sıklıkla rastlanıyor. Yılda ortalama 50 hortum kayıtlara geçiyor. Mevsimlere ve bölgelere göre farklılık gösteren hortumların çoğu denize kıyısı olan yerlerde meydana geliyor.

Bursa'da çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı Bursa’da 2 günde 2'nci hortum paniği yaşandı.

Rusya'da çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı Rusya'da denizde çıkan hortumun plaja doğru ilerlemesi paniğe sebep oldu.