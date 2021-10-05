Türkiye Gazetesi

Merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde bulunan Yalınayak Hurdacılar Sitesi'ndeki Koçyiğitler adlı hırdavat dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamında etkili oldu.

İŞ YERİNİN DUVARI KIRILARAK YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgeyi yoğun bir duman kapladı. Bölgeye yayılan siyah duman dolayısıyla itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında zaman zaman zor anlar yaşadı. İş yerinin duvarı kırılarak yangına müdahale eden ekipler, çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

BÜYÜK ÇAPTA MADDİ ZARA MEYDANA GELDİ

Yangın, iş yerindeki plastik atık maddeler nedeniyle saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın dolayısıyla iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldiği ifade edildi.

Ümraniye'de bir iş yerinde çıkan yangında piknik tüpü patladı Ümraniye'de meydana gelen olayda 2 katlı bir iş yerinin üst katında çıkan yangında piknik tüpü patladı. Olayda yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.