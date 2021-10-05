Türkiye Gazetesi

Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Muğla’da Türk kara sularına itilen 131 göçmen kurtarıldı Türk Sahil Güvenlik ekipleri Muğla kıyı şeridinde Yunanistan tarafından Türk karasularına itilen düzensiz göçmenleri kurtarmaya devam ediyor.

Marmaris'te 10 göçmen daha kurtarıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde gelen ihbar üzerine ekipleri bölgeye hareket etti. Saldaki 10 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.