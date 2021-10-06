Türkiye Gazetesi

Dereköy'de ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale edildi.

SABAHA DOĞRU KONTROL ALTINA ALINDI

Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopterin de söndürme çalışmalarına katılımıyla yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'de yangına ilişkin yaptığı açıklamada "Gece başlayan Muğla Dalaman Sırmadere yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Evde yangın çıktı, apartman sakinlerini sokağa döküldü Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü.

Orman yangınlarına teknolojik tedbir Orman Genel Müdürlüğü yeni bir teknolojik altyapı kuruyor. Orman yangının muhtemel ilerleyişi modellendirilecek. Sistem müdahale için önerilerde bulunacak.