Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada paylaşılan ilginç video gündem oldu. Güney Amerika’da çekilen görüntülerde, dans eden gelin ve damat dahil kimsenin yüzünün gülmemesi gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kaydedilen görüntülerde 2 kişinin düğünü hareketlendirmeye çalıştı görülüyor. Ancak onların da çabası yeterli olmadı. Gergin bir ortamda gerçekleştiği görülen düğün, aynı şekilde devam etti. Gelin ve damadın neden bu şekilde davrandığı henüz bilinmiyor.

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