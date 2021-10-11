Türkiye Gazetesi

Buca’nın Atatürk Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre 25 yaşındaki İlkay Ayeş 24 yaşındaki Sena Altan’ın evine gitti. İkili tartışmaya başlayınca Ayeş, yanında getirdiği bıçağı genç kadının vücuduna saplamaya başladı. Altan'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan İlkay Ayeş, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çığlık seslerinin üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İlkay Ayeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Sena Altan ise Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sena Altan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLDÜRÜLEN GENÇ KIZ SENEYE EVLENECEKMİŞ

Öte yandan meydana gelen korkunç olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. İzmir’de bir tekstil firmasında müdür olarak çalışan Sena Altan kendisini öldüren İlkay Ayeş'in uzun süredir sevgili olma teklifine olumsuz yanıt verdiği için Ayeş'in İstanbul'dan İzmir'e gelerek olayı gerçekleştirdiği bildirildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İlkay Ayeş’in, İstanbul'daki evinden çıkmadan önce intihar notu bıraktığı iddia edildi. Altan'ın bir erkek arkadaşı olduğu ve seneye yaz için düğün planları yaptığı öğrenildi. Sena Altan'ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan teslim alındı. Cenaze defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Yine bir kadın cinayeti... Genç kızı gözünü kırpmadan katletti İzmir'de bir şahıs, sevgilisi odluğu öne sürülen kadının evine gidip genç kızı bıçaklayarak öldürdü. Ardından kendi yaşamına son verdi.