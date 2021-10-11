Traş olmak için geldiği berberde silahlı saldırıya uğrayan genç hastaneye kaldırıldı. Samsun'un Yenidoğan Mahallesi'nde bir berber dükkanında tıraş olan B.Y. (27), cezaevi arkadaşı T.G.'nin (27) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan B.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, T.G. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Namaz çıkışı cami avlusunda silahlı saldırı: 1 ölü Denizli'de namadan çıkarken cami avlusunda silahlı saldırıya uğrayan Veysi Özbey hayatını kaybetti. Olayın ardından polis şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.
Devriye gezen polislere silahlı saldırı düzenlendi, şüpheliler yakalandı Adana’da devriye gezen motosikletli polislere pompalı tüfekle ve tabanca ile ateş açıp kaçan şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucunda bir tarlada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.
Traş olurken silahlı saldırıya uğradı
Samsun'da yaşanan olayda tıraş olmak için berber koltuğuna oturan genç silahlı saldırıya uğradı.
Traş olmak için geldiği berberde silahlı saldırıya uğrayan genç hastaneye kaldırıldı. Samsun'un Yenidoğan Mahallesi'nde bir berber dükkanında tıraş olan B.Y. (27), cezaevi arkadaşı T.G.'nin (27) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan B.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, T.G. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler : samsun,silahlı saldırı,haberler,