Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

PARA ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, “Daha önce göçmen kaçakçılığı yaptığı ve kod ismi dosyalarımızda mevcut olan 2 Afganistan uyruklu organizatör şahsın yakalanması amacıyla İpekyolu ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda; 2 Afganistan uyruklu organizatör şahıs yakalandı. Aramada 26.650.000 İran Tümeni (55 bin 900 TL), telefon, banka kartı ve içerisinde para alışveriş çizelgeleri bulunan defter ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

İstanbul'da Afgan suç örgütüne operasyon Almanya’da 30’dan fazla suça karışan ve sınır dışı edilen “Lions-Cartel” adlı suç örgütünün Afgan uyruklu çete lideri ve çete üyeleri İstanbul Bahçelievler’de yakalandı.

Yakalanan Afgan göçmenler: Kadınlarımız otobüsle geliyor Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı.