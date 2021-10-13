Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çankırı'da her 4 kişiden 3'ünün 2'nci doz aşısını yaptırdığını belirterek, "İkinci doz aşı oranı yüzde 75'in altında olan bütün iller harekete geçmeli. Yüksek aşı oranıyla ortak hedef, toplum bağışıklığı." ifadesini kullandı.

Adıyaman'da da ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını aktaran Koca, "Adıyaman'dan beklenen gelişme. İkinci doz aşı oranında yüzde 65'in üzerine çıktık. Hazır sarıya geçmişken oranı hızla yükseltelim." paylaşımını yaptı.

"AŞI ORANIMIZ YÜKSELİYOR"

Bakan Koca bir başka paylaşımında ise şunları kaydetti:

"Endişe etmeyin. Aşı oranımız yükseliyor, Maviye geçen illerimiz artıyor. Tam doz aşı, yakalanmanız durumunda, hastalığı hafif geçirmenizi sağlıyor. Endişe edin. Maske kullananlar azaldı, sosyal mesafeye hassasiyet zayıf. Aşıları henüz eksik olan çok sayıda insan var."

Bakan Koca: Vakaların yüzde 40'ı 23 yaş altı Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası konuştu. Koca "Şu an aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır" dedi. Koca, vatandaşları TURKOVAC aşısı olmaya davet etti.

Bakan Koca'dan Turkovac çağrısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac için koronavirüs geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkesin desteğini beklediklerini açıklayarak 3. doz aşı için vatandaşlara Turkovac'ı önerdi.