Saat 16.30 sıralarında sahibi bilinmeyen kişi tarafından elektrikli motosiklet Ada Mahallesi Aşiyan mevkiinde şarja takıldı.
Motosikletin şase yapması üzerine aniden yangın başladı.
APARTMANDA MADDİ ZARAR OLUŞTU
Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, binaya sıçramadan söndürüldü.
Yangın sonucu 6 katlı apartmanda zarar oluştu.
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alındı.
3 katlı binada yangın Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.