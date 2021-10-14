Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde, beş öğrencinin ölümüyle sonuçlanan kazada şoför Adelettin Ş. (53) tutuklanmıştı. Bunun ardından araç sahibi hakkında da tutuklama kararı verildi.

BEŞ CAN GİTTİ

Adalettin Ş, 11 Ekim sabahı bölgedeki köylerden topladığı öğrencileri Alanyurt Ortaokulu'na götürmek üzere yola koyuldu. Araç, Çatağıl köyü çıkışında mıcırlı yolda kayıp ağaçlara çarptı. İçinde bulunan 10 öğrenci yola savruldu, araç hurdaya döndü. Bölgeye giden sağlık ekipleri, Melisa Demirel (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11), İsmail Eser (11) ve ablası Nisa Eser'in (14) öldüğünü belirledi. Yaralanan Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise hastaneye kaldırıldı.

KAPI KAPANMIYOR, EMNİYET KEMERİ YOK

Feci kaza sonrası şoförün aşırı hızlı gittiği, aracının kapısını iple bağladığı ve çocukların oturduğu koltuklarda emniyet kemeri olmadığı öne sürüldü. Bu iddiaların üzerine Adalettin T. tutuklanıp cezaevine konuldu.

ARAÇ SAHİBİ DE CEZAEVİNDE

Öte yandan, bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Savcılığı, Milli Eğitim Müdürlüğünden servis ihalesini alan firmadaki araç sahibi İsmail D. hakkında gözaltı kararı verdi. Bu doğrultuda, güvenlik güçleri şahsı yakaladı. Adliyeye sevk edilen İsmail D, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak’ suçundan tutuklandı.

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Afyonkarahisar'daki servis kazasıyla ilgili yeni gelişme: Şoför Tutuklandı! Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği 5 öğrencinin de yaralandığı servis kazasıyla ilgili gözaltına alınan servis şoförü adliyeye sevk edildi.

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