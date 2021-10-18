Türkiye Gazetesi

Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda çöken balkon sonrası panik havası yaşandı. Apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonun çökmesi üzerine apartman sakinleri polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler binayı tahliye ederek binanın etrafında barikat kurdu. Güvenlik önlemleri alınarak binada yapılan incelemeler sonrasında binanın tahliyesine karar verildi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Bina sakinlerinin apartmanı boşaltmasıyla, giriş kapısına zincir çekilip kilitlendi. Balkonun çökmesi sırasında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yapılacak incelemelerin ardından binaya ilişkin nihai kararın verileceği kaydedildi.

Elektrikli motosiklet alev aldı, apartman yanmaktan son anda kurtuldu Sinop’ta aniden alev alan elektrikli motosikletten geriye demir yığını kaldı.