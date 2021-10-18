Ordu'nun Gülyalı ilçesinde olay meydana geldi. 88 yaşındaki Ahmet Sipahi evinde benzin ile sobayı yakmak isterken benzinin parlaması sonucu yangın çıktı. Yanarak yaralanan yaşlı adam, Ordu'da kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Sipahi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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