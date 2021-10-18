Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından elde edilen istihbari bilgi sonrası JASAT ve asayiş ekipleri ile birlikte takibe alınan bir araç saat 16.00 sıralarında Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi'nde durduruldu.

BİRÇOK SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada çeşitli ebat ve renklerde 30 adet sikke, 1 adet mühür olduğu değerlendirilen obje, 2 adet ince metal obje, 1 adet insan figürlü metal obje, 1 adet hayvan figürlü metal obje, 2 adet toprak malzemeden yapılan şamdan obje ele geçirilerek muhafaza altına alındı. ,

Araçtaki M.B. (34) ve Ü.K. (37) ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Roma dönemine ait 556 adet sikke ele geçirildi Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 556 adet sikke ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğinde 90 sikke ve 25 obje ele geçirildi Karabük’ün Yenice ilçesinde 3 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda tarihi eser niteliğinde 90 sikke ile 25 obje ele geçirildi.