Çorum'da şarampole devrilen arabada bulunanlardan 1'i öldü 3'ü de yaralandı. Ahmet Hızarcı'nın kullandığı 34 UY 2342 plakalı otomobil, Gölet köyü mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada Nazife Hızarcı hayatını kaydetti. Yaralanan sürücü Ahmet Hızarcı, eşi Keziban Hızarcı ve babası Cemil Hızarcı 112 Acil Servis ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.
Pendik'te iki araç kafa kafaya çarpıştı, 6 kişi yaralandı İstanbul Pendik'te meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.