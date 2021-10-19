Türkiye Gazetesi

İddialara göre, Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan bir markete giren kimliği tespit edilemeyen şüpheli, yanında bulundurduğu bıçakla kasiyer İ.Ö’yü tehdit ederek kasada bulunan bir miktar parayı aldı. Bu esnada kasiyer butona basarak kapıyı kilitledi ve şüphelinin kaçmasına izin vermedi. Kısa süreli panik yaşayan şüpheli, eliyle kapının camını kırıp olay yerinden kaçtı. Şüphelinin vücudunun belirli yerlerinde kesiler olduğu öğrenilirken, kapıda kan izleri oluştuğu görüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Gasp olayının polise bildirilmesi üzerine, markete çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, markette parmak izi çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

7 ayrı suçtan aranan hırsız börekçide kahvaltı yaparken yakalandı Samsun’da 7 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahıs börekçide kahvaltı yaparken yakalandı. Tutuklanan şahsın adliye çıkışı, “Biz hiç bir zaman yıkılmadık. Kötü işlerle de işimiz yok” sözleri dikkat çekti.

Hırsız, 5 sağlam telefon yerine bozuk olanı çaldı Mersin'de bir kişi, telefoncuda hırsızlık yaptı. Ancak zanlı, 6 telefondan bozuk olanını çaldığı anlaşıldı.