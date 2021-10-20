Türkiye Gazetesi

Tartışmayla başlayan bir kavga daha kanlı bitti. Mersin'de doktor olan iki meslektaş henüz bilinemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine doktorlardan biri pompalı tüfekle meslektaşına kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası talihsiz doktorun ağır yaralandığı öğrenildi.

Silah seslerini duyan vatandaşlar olay yerine geldiklerinde büyük şaşkınlık yaşadı.



SALDIRGAN POLİSLER TARAFINDAN YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'e pompalı tüfekle ateş etti. Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı doktorun sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaçan doktor polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek ise aracında ele geçirildi.

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