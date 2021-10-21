Türkiye Gazetesi

Ödemiş ilçesinde üzerinde jandarma kıyafeti olan bir şahsı eve girerken gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Jandarma kıyafeti giyen şüpheli şahsın hırsızlık amacıyla eve girdiğini öğrenen vatandaşlar şüpheliyi darp etmeye başladı.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri hırsızı vatandaşların elinden kurtardı. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde isminin Ferhat U. olduğu, hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ferhat U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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