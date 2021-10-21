Türkiye Gazetesi

Sinop'ta Pencereden düşen talibhsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Ayancık ilçesinin Pazarcık köyünde meydana geldi. 71 yaşındaki Mehmet Özcan evlerinin birinci katındaki pencereden yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı adam önce Ayancık Devlet Hastanesine, ardından da Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraftaki, Mehmet Özcan



Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



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