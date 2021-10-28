Türkiye Gazetesi

Kocaeli'den kan donduran bir kadın cinayeti haberi geldi. Kız arkadaşıyla bir taksiye binen şahıs rotayı ormanlık bir yola çevirtti. Burada taksiciyi tehdit eden zanlı beklemesini söyleyip kız arkadaşıyla birlikte indikten sonra talihsiz kadını öldürdü. Cesetle birlikte taksiye dönen şahıs, karakola gelerek teslim oldu.

TAKSİCİYİ TEHDİT ETTİ

Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurdu. Zanlı daha sonra cesedi taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu. Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Şüpheli, burada polis ekiplerince gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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