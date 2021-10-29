Türkiye Gazetesi

Yağışların Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Bitlis çevreleri ile Adıyaman'ın doğu, Elazığ'ın güney ve doğu, Muş ve Bingöl'ün güney ve Mardin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bursa'da sağanak hayatı felç etti, seferler iptal edildi Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Güneydoğu Anadolu'yu uyardı, kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan illeri uyardı, kuvvetli sağanak beklentisi var...