Türkiye Gazetesi

Saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Karabağ Mahallesinde olay meydana geldi. İddiaya göre, Nuriye Ünver eşi A.R.Ü. (33) ile aralarındaki ailevi anlaşmazlık sebebiyle evinden ayrılarak baba evine gitti. A.R.Ü. kayınbabası A.A’nın evine gelerek evde bulunan eşi Nuriye Ünver, kayınpederi A.A, kayınvalidesi H.A. ve büyükanne N.A’yı tabanca ile ateş ederek yaraladı. Şüpheli kaçarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Nuriye Ünver hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı A.R.Ü. ise Konya şehir merkezinde suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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