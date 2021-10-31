Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da yaklaşık 2 hafta önce babası Haci Ertürk’e ait otomobili alan 13 yaşındaki Tahir Can Ertürk, Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu Şehit Hasan Aydoğdu Parkı karşı tarafında otomobilin kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye katlanan aracın içerisinde sıkışan çocuk için olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

13 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 2 haftadır yaşam savaşı veren 13 yaşındaki Tahir Can Ertürk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da korkunç kaza! Direğe çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti Adıyaman’da korkunç kaza. Otomobiliyle hareket halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, direğe çarparak durabildi. Otomobil ikiye ayrılırken kazada 2 kişi hayatını kaybetti.



