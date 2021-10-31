Türkiye Gazetesi

Alacak verecek meselesi, yine kanlı bitti. Gaziantep'te komşu olaraka yaşayan iki alie maddi anlaşmazlıklar sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine silahlarla saldırı başladı. Söz konusu saldırı sebebiyle 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

VATANDAŞLARIN İHBARIYLA EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi 79 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Türk ve yabancı uyruklu komşu iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucu taraflar silah kullanmaya başladı.

Komşu iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE YOĞUN GÜVEMLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine çevreye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı Sokak ile mahallenin pek çok noktasında geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

İş arkadaşıyla alacak verecek yüzünden kavga etti! Gözünü kırpmadan bıçakladı Esenyurt'ta bir şahıs, alacak verecek tartışmasından çıkan kavgada iş arkadaşını bıçakladı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahıs bir benzinlikte kıskıvrak yakalandı. Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.