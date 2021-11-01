Türkiye Gazetesi

Kınık ilçesinde özel bir madencilik firmasında çalışan, evli ve iki çocuk babası H.D. (32) ile kendisini işten çıkarılmakla tehdit ettiği öne sürülen Esat O. (35) ile karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada H.D. av tüfeğiyle Esat O.'ya ateş açtı. Baş kısmına mermiler isabet eden Oğuz, kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Esat O.'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin işlendiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Oğuz'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kınık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından polisi arayan şüpheli H.D., kendisini ihbar etti. Şüpheli, olayda kullandığı tüfekle birlikte olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. H.D.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, Esat O.'nun evinin yanına gelerek kendisini işten çıkarılma konusu ile ilgili tehdit ettiğini ve dayanamayıp Esat O.yu tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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