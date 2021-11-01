Türkiye Gazetesi

İzmir’in Bayındır ilçesinde aynı gün içerisinde 3 farklı aracın çalındığına yönelik gelen ihbarın üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonucu şüphelinin E.D. olduğu belirlendi. 17 yaşındaki E.D.’nin camını kırdığı park halindeki aracın içerisine girip çalıştıran ve bir süre sonra bir başka aracı da aynı yönteme çaldığı belirlenen E.D.’nin başka bir aracı da çaldığı tespit edilmesi üzerine ekipler plakayı takibe aldı.

129 SUÇTAN KAYDI VAR

Yağcı Kavak Küme Evleri yakınında durdurulan araçta suçüstü yakalanan E.D., ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., tutuklanırken, araçların ise sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. 17 yaşındaki E.D.’nin 129 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı İzmir-Ödemiş yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada karı koca ile yanlarındaki bir kişi öldü. Yaralı 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.