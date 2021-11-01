Türkiye Gazetesi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Türkiye'de ilk kez yapılan bir uygulamaya imza atarak öğrencilere araçta kolayca koronavirüs testi yapabilmek için 'PCR numune alma noktası' oluşturdu. Okullardaki sınıflarda bir kişi pozitif çıkmasıyla diğer öğrenciler temaslı olarak sisteme kaydedilebiliyor. Bu durumda karantina sürecinin 5. gününde teste ihtiyaç duyan öğrenciler artık velileriyle birlikte hastaneye gitmeden araçlarında PCR testi olabilecek.

RİSK YOK, SIRA YOK

Batıpark Olimpiyat Stadı alanında oluşturulan PCR test alanında arabanın içinde güvenle PCR testi yapılıyor. Bu sayede temaslı öğrenci hem kalabalık ortama girmeden diğer kişilerin hayatını riske atmıyor hem de hastanede sıra beklemiyor.

Araçtan PCR testi uygulaması hem öğrencileri hem velileri sevindirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, koronavirüsün yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olduğunu hatırlatarak, "Tabii ki Covid-19'u tanımlayabilmek için PCR testi alıyoruz. Şu anda okullarda yaptığımız çalışmalarda pozitiflerin ayrıştırılasında veya temasta bulunmasında PCR testini kullanmaktayız. Okullarda pozitif vakalarımız olduğunda çocuklarımız temaslı olarak kaydedilebiliyorlar. Temaslı olarak kaydedilen veya semptomu olmayan çocuklarımızın 5'inci gününde PCR testlerini alıyoruz." dedi.

Uygulama ile sağlık merkezlerindeki bulaşın önüne geçiliyor.

HAFTANIN 7 GÜNÜ 10.00-22.00 ARASI HİZMET VERECEK

Korona testi olan lise 1 öğrencisi Melik Kayra Çınar, "Çok güzel bir uygulama. Hastaneye gitmeye gerek yok. Kalabalığa girmeye gerek yok. Çok rahat ve kolay bir uygulama, açık ortam. İl Sağlık Müdürlüğüne bu uygulamadan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

Öğrenci velisi Aynur Çınar ise, "Öncelikle bu uygulamayı yapan sorumlulara çok teşekkür ediyorum. Kalabalığa girmeden, sıraları beklemeden çok güzel şekilde aracımızın içerisinde konforumuz bozulmadan numune veriyoruz. Bu sırada en azından başkalarına bulaştırma riskimiz olmadan kimseden bir risk almadan kendi işimizi hallettik" şeklinde konuştu.

PCR numunesi alma merkezi haftanın 7 günü 10.00 ile 22.00 arası hizmet verecek.

Okullarda PCR testi 10 pilot ilde başlıyor Yüz yüze eğitimin ardından salgının seyrini görebilmek için seçilen pilot illerdeki okullarda PCR testi taraması yapılacak. Öğrencilere yapıalcak test için velinin rızası gerekecek.

KVKK'dan aşı ve PCR testi kararı: Kanuna aykırı değil Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Covid-19'la mücadele kapsamında kurum ve işverenlerin istediği aşı ve PCR test sonucu bilgisinin işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.