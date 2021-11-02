Türkiye Gazetesi

Adana'da yalnız yaşayan bir vatandaş korkunç bir sonla hayata veda etti. Şahsın evinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan komşusunun ekiplere haber vermesiyle acı gerçek ortaya çıktı. Evdeki şahsın yalnız yaşadığı ve 15 gündür hayatını kaybettiği öğrenildi.

KOMŞUSU FARK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 69176 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, lokantalarda çalışan ve iki çocuk babası olan Ömer Fehmi Karaçor (50) yıllar önce eşinden ayrılıp tek başına yaşamaya başladı. Karaçor’un 15 günden bu yana işe gitmediği arkadaşlarının da arayıp ulaşamadığı öğrenildi. Bugün de komşusu Günay Erenkara, sokaktan Karaçor’un evinin önünden geçerken ağır bir koku geldiğini fark edince polise haber verdi.

Talihsiz adamın 15 gün önce vefat ettiği, yalnız olduğu için ölümünün fark edilmediği öğrenildi.

İLK MÜDAHALEDE CİNAYET BULGUSUNA ULAŞILAMADI

Olay yerine gelen ekipler Karaçor’un kapısını çaldı ancak açan olmadı. Daha sonra da çilingir çağırıp kapı açıldı. Karaçor’un hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karaçor’un ölümünün üzerinden en az iki hafta geçtiğini, vücudunda çürümeler olduğunu belirledi. Bu arada, polis evde inceleme ve ceset üzerinde inceleme başlattı. İlk yapılan incelemede Karaçor’un vücudunda dış müdahaleye rastlanmadı. Karaçor’un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Erenkara ise Karaçor’un yalnız yaşadığını, koku sokağa taşınca öldüğünü fark ettiklerini söyledi.

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