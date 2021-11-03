Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece’de Ünal Özcan’ın 9 yıllık eşi ve 2 çocuk annesi Sonbahar Özcan’ı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanması hakkında karar açıklandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada tutuklu sanık Ünal Özcan ile tarafların avukatları hazır bulunurken duruşmaya maktul Sonbahar Özcan’ın ailesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

“ÇOK PİŞMANIM”

Duruşmada son savunması sorulan sanık Ünal Özcan, “Ben herkesin huzurunda tekrar ifade etmek isterim ki, çok pişmanım. Hiçbir eş ve baba başına böyle bir şey gelmesini istemez. Eşimin konuştuğu başka bir erkek vardı. Eşimi çok seviyordum ama rahmetli aldatıyormuş beni. Beni günübirlik aramayan eşim o numara ile konuşmuş. Ben suçluyum bunu inkar etmiyorum. Bir cana kıydım. Pişmanım” dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özcan’ın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İLE CEZALANDIRILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Temmuz 2020'de Büyükçekmece'de 39 yaşındaki Ünal Özcan'ın eşi Sonbahar Özcan'ı sosyal medya üzerinden başka erkekle mesajlaştığını gördüğü iddiasıyla boğazını sıkarak öldürdüğü olay anlatılmıştı. İddianamede çiftin 9 yıldır evli oldukları, iki çocuklarıyla beraber yaşadıklarına da yer verilmişti. Düzenlenen otopsi raporunda Sonbahar Özcan'ın ölüm sebebinin boyun basısı sonucu olduğu belirtilmişti. Alınan ifadelerde Özcan'ın cinayeti işlediğini ifade ettiği anlatılmıştı. Savcılık, Ünal Özcan'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etmişti.

17 yaşındaki hamile eşini vurdu! İntihar süsü vermek için hastaneye götürdü İstanbul Beyoğlu’nda dehşet, 6 aylık bebeği olan ve 1 buçuk aylık hamile 17 yaşındaki genç kadın, kıskançlık nedeniyle evde tartıştığı 32 yaşındaki dini nikahlı eşi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Öfkeli koca, cinayete intihar süsü vermek için kucağına aldığı ağır yaralı eşini caddeye taşıyarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kocanın "intihar etti" yalanını Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri bozdu.