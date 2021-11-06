Türkiye Gazetesi

Saat 21.30 sıralarında Dağkent kavşağında meydana gelen traktör kazasında yaralanan sürücüyü taşıyan Can Eren D. idaresindeki ambulans ile İlayda G. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savulan ambulans devrilirken, otomobil tabelalara çarptı.

ANNE OLAY YERİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada, otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunan sağlık personeli Can Eren D., Elif K., Büşra A. ile ambulanstaki hasta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kızının kaza yaptığını öğrenerek olay yerine gelen İlayda G.'nin annesi gözyaşı dökerken, traktör kazasında ağır yaralanan ambulanstaki vatandaşın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Ambulansla geldiği hastaneden 3 hemşireyi rehin alarak kaçmaya çalıştı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulansla getirilen ve muayene olmadan 3 hemşireyi rehin alarak ambulanstan kaçan şahıs gözaltına alındı.

Karaman’da kayalıklardan düşen çoban ambulans helikopterle kurtarıldı Karaman’ın Başyayla ilçesinde hayvan otlatırken kayalıklardan düşen ve yanında taşıdığı av tüfeğiyle kendini yaralaya Veysel Çoklu ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.