Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güllü Caddesinde gerçekleşen olayda 68 yaşındaki Şükrü B. yönetimindeki halk otobüsü durağa yanaşacağı sırada iddiaya göre freni tutmadı. Bu sırada durakta bekleyen bazı yolcular otobüsün çarpacağını anlayıp duraktan dışarı çıktı. Süratli olmayan otobüs, durağa çarptıktan sonra durdu. Kaza sonrası aracın trafiğe engel teşkil etmesi üzerine sürücü otobüsü yol kenarına almak istedi. Bu sefer de ilk olarak şehir güvenlik kamerası direğine çarpıp deviren otobüs, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya yönetimindeki 07 GN 339 plakalı araca ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.

"HEPİMİZİ BURAYA KAPATTI GİTTİ"



Kazaya karışan araçlardan kamyonet sürücüsü Hasan Sakarkaya, “Otobüsün şoförü yaşlıydı, durağa vurdu, sonra hepimizi buraya kapattı gitti. Ekmek arabasının sahibiyim” dedi. Kaza anında durakta bulunan Hüseyin Çiçen de, “Ben duraktaydım. Otobüs gelip durağın üst tarafına çarptı önce. Durağa çarpınca biraz heyecanlandı. ‘Geri vitese tak yoksa durak göçecek dedim. Geri vitese geçmediğini söyledi. Ardından polis geldi. Müşteriler arkadaki otobüse alındı. Otobüsün burnu dışarıda olduğu için arabanın kenara çekilmesi söylendi. Araca tekrar bindi, gaza basınca bu sefer direğe çarptı” dedi.

Bursa’da bıçaklı saldırgan halk otobüsünün camını kırdı Bursa’da eli bıçaklı saldırgan küfür ederek seyir halinde bulunan otobüse saldırdı. Saldırganın otobüsün camlarına vurduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

