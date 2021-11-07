Türkiye Gazetesi

Denizli'de babalarıyla parka gitmek üzere yola çıkan çocukların sevinci, felaketle sonuçlandı. Seyir halindeki babanın kontrolsüz kavşakta başka bir arabayla çarpışması üzerine 2 yaşındaki çocuk öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ise ağır şekilde yaralandı.

PARKA GİDECEKLERDİ

İddiaya göre, çocuklarını parka götürmek üzere yola çıkan Emrah Doksimel'in (30) kullandığı hafif ticari araç, Yenişafak Mahallesi 1064 Sokak ile 1055 Sokak arasındaki kontrolsüz kavşakta K.E'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Emrah Doksimel ile Berk Enhar (2), Candemir (9) ile ikizler Muhammed Efe ve Muhammed Ege Doksimel (7) ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

2 YAŞINDAKİ BERK KURTARILAMADI

Servergazi Devlet Hastanesine götürülen 2 yaşındaki Berk Enhar Doksimel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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