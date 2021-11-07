Türkiye Gazetesi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinin Büşürüm köyü yakınlarında define aramak için açılan kuyuya giren 4 arkadaştan K.Ş. bayılırken, diğerleri olay yerinden kaçtı. Kaçan kişilerden biri arkadaşları K.Ş'nin baygınlık geçirdiğini ve kuyuda kaldığı bildirerek, görevlilerden yardım istedi.

AFAD KUYUDAN ÇIKARDI

AFAD ekiplerinin Tokat'tan bölgeye giderek kuyudan çıkardığı K.Ş, ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



2 bin 500 yıllık tarihi mezarlar define uğruna yok oluyor! Antalya’da tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan kaya mezarları, define avcılarının meskeni oldu. Kaya mezarlarının hepsinde farklı dönemlerinde define avcıları tarafından açılmış delikler bulunuyor. En son olarak bir defineci tarafından tarihi mezarın girişi patlayıcıyla patlatıldı ve mezar zarar gördü. Arkeolog Durmuş Altan, “Bu mezarların çoğu aslında günümüzdeki insanlar tarafından değil antik dönemden itibaren tahrip edilmiş. Maalesef günümüzde de tahrip edilmeye devam ediyor" dedi.



Kendi evinde define merakı yaşlı adamın sonu oldu Kahramanmaraş'da kendisine ait evde define arayan yaşlı adam kazdığı 10 metrelik çukurda ölü olarak bulundu.