Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 9 araçlık zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun Hereke Mahallesi mevkisinde, M.Y. idaresindeki 06 YA 1757 plakalı tır ile H.Y. yönetimindeki 34 EFT 743 plakalı otobüs çarpıştı. Kazaya, bu araçların arkasından gelen 5 otomobil ve 2 tır daha karıştı.



9 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan otomobil sürücüsü N.Y.T. ile araçtaki Y.T, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolun bir süre ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.

Şişli’de meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi İstanbul Şişli’de 7 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada ölen ve yaralanan olmadığı açıklanırken, araçların zarar gördüğü belirtildi. Kaza nedeniyle caddede kısa sürede yoğun trafik oluştu.