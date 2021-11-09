Türkiye Gazetesi

lçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) görevlileri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik haklarında hüküm verilmiş ve firari konumda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik olarak hakkında 6 yıl 3 ay hüküm verilmiş ve Yargıtayca verilen kararı onanan, astsubay olarak görevli iken 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkartılan kişinin bulunabileceği adreslere yönelik yapılan aramalarda yakalanması mümkün olamayınca, araştırmalarını yoğunlaştırdı.

SANAYİ BÖLGESİNDE YAKALADI

Polis ekipleri, yapılan teksif çalışmaları sonucu aranan kişiyi sanayi bölgesinde yakaladı.

Yakalanan firari şahıs Burhaniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Polis ekipleri, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonel çalışmalarının aralıksız ve titizlikle devam edeceğini açıkladı.

Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 56 gözaltı kararı verildi Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda, sınav öncesi soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 56 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir'de de yapılan operasyonda 22'si kadın 25 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'deki FETÖ operasyonunda 5 kişi yakalandı Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.