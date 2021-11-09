Türkiye Gazetesi

Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi Kışla Sokak üzerinde bulunan Kemal V.'ye ait iki katlı ahşap bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatı katından dumanların çıktığının fark edilmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

ÇARESİZCE İZLEDİ

Alevler, kısa sürede büyüyerek binanın üst katını sardı. İtfaiye erlerinin müdahalesi neticesinde yangın binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Komşuları evi yanan kadını teselli etmeye çalışsa da, talihsiz kadın evinin yanışını çaresiz gözlerle izledi.

Jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye'de gecekondu yangını mahalleyi sokağa döktü Ümraniye’de bir gecekondunun çatısında başlayan yangın yanındaki eve de sirayet edince mahallede büyük korku yaşandı. Yaşlı bir kadının yaşadığı gecekondu alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaşlı kadını komşuları teselli etti.

Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında yangın Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallede panik yaşanırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.