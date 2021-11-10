Türkiye Gazetesi

Kocaeli Körfez'e bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Nasuh Sokak'ta 20 Haziran'da cinayet işlendi. Yabancı uyruklu bir grup arkadaş evde alkol aldı. İçlerinden Hasan Arafa (26) ve Maher A. arasında tartışma çıktı. Sözlü atışma bıçaklı düelloya dönüştü. Maher A, arkadaşını öldürüp kaçtı. Polis, Maher A. ile Zekeriye N. ve Velid A’yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

"BIÇAĞI KAÇ DEFA SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

"Kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıklar, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün ilk defa hâkim karşısına çıktı. Maher A. "4-5 gündür uykusuz kalmıştık. Hasan'la arka bahçeye çıktık, orada bana bıçak çekti, üzerime saldırdı, yaralandım. Ben de kendimi korumak için onu bıçakladım, kaç defa sapladığımı hatırlamıyorum, alkolün etkisindeydim. Hasan'ı yaklaşık 2 yıldır tanıyorum, aramızda husumet de yoktu. Neden bana saldırdığını bilmiyorum, biz onunla dosttuk. Bu bıçaklanma olayı olduğunda yanımızda kimse yoktu." dedi. Mahkeme Başkanı, sanığa, olaydan önce sosyal medyada paylaştığı "Ben büyük bir cinayet işleyeceğim, bütün dünya duyacak" paylaşımını sordu. Maher A. "Benim paylaşımların çoğunda böyle yazılar var" şeklinde cevap verdi.



"HASAN'IN BAĞIRMA SESLERİNİ DUYDUM"

Velid’in çağırması üzerine Hasan’ın evine gittiğini söyleyen Zekeriye N. ise "Saat 16.00’da Hasan’ın evine gittim ancak Velid’in işi çıktığı için o evden ayrıldı. Daha sonra Maher geldi. Hasan, ben ve Maher üçümüz alkol aldık. Alkol bitince Maher ve Hasan beraber içki almak için evden çıktı. Kapıdan çıkmalarından 10 saniye sonra Hasan’ın bağırma sesini duydum. Dışarı koştum, Hasan’ın yaralandığını, Maher’in ise elinde bıçakla kaçtığını gördüm. Ben Türkçe bilmediğim için Velid’i aradım. Daha sonra komşular gelerek ambulansa haber verdi" şeklinde konuştu. Mahkeme, Zekeriye N. ve Velid A'yı tahliye etti. Maher A’nın ise tutukluluk hâlinin devamına karar verildi. Duruşma ertelendi.



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