Türkiye Gazetesi

Antalya Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara darbe vurdu. Ekipler, Payalalar Mahallesi, Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Depoda 13 ton kaçak akaryakıt, 14 boş varil ve pompa düzeneği ele geçirildi. Depo sahibi M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hâkimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Akaryakıt istasyonunda faciadan dönüldü Sivas’ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın faciaya dönüşmeden söndürüldü.

İngiltere'de akaryakıt tedarik sorunu devam ediyor İngiltere’de hükümetinde ordu akaryakıt istasyonlarına benzin dağıtmaya başlamasına rağmen ülkede akaryakıt tedrik sıkıntısı devam ediyor.

Kargo aracı ile kaçak akaryakıt satarken yakalandı Denizli'de akıl almaz bir kaçakçılık yaşandı. Bir kişi, kargo aracı şeklinde giydirilmiş kapalı kasa kamyonetle kaçak akaryakıt satarken yakayı ele verdi.