Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Boğazı'nda İstinye- Yeniköy arasında görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle gemi trafiği askıya alındı.

GÖRÜŞ SIFIR

Ulaştırma ve Altyağı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı İstinye-Yeniköy arası görüşün sıfır olarak rapor edildiği aktarıldı.

ÇİFT YÖNLÜ OLARAK ASKIYA ALINDI

Açıklamada, gemi trafiğinin çift yönlü olarak 06.45'te askıya alındığı belirtildi.

Meteoroloji’den sis ve don uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sis ile pus doğu kesimlerde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ülke genelinde yağış beklenmezken batı kesimlerde havanın parçalı bulutlu ve açık geçeceği kaydedildi.