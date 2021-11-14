Türkiye Gazetesi

Bisiklet sporu, son yıllarda toplumun her kesiminden rağbet görmeye başladı. Bisiklet yollarının yapılması, teşvikler ve pandemi nedeniyle insanların toplu taşıma yerine bisikleti tercih etmesi ile birlikte ilgi arttı, bu da bisiklet fiyatlarının artmasına neden oldu.

İKİNCİ EL BİSİKLET 120 BİN LİRA

Hem rağbetin artması hem de döviz kurunun etkisi ile birlikte bisiklet fiyatlarındaki artık son 5 yılda 10 kata çıktı. İnternet sitelerinde ikinci el bisikletler 120 bin liraya satışa çıkarılırken, vatandaşlar fiyatı yüksek olan bisikletleri otomobilleriyle takas ederek alıyor.

"Bisiklet sektörü gelişiyor. Bu da fiyatların artmasına sebep oluyor" diyen Velo16 Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Doğan, "Çoğu kişi bisikleti çocuk oyuncağı olarak görüyor. Kaliteli bisikletlerde karbon malzeme kullanılıyor, bu da fiyatları inanılmaz arttırıyor" dedi.

Bisiklet fiyatları son 5 yılda 10 kat arttı, vatandaşlar nakit ödeme yerine otomobille takası tercih ediyor.

OTOMOBİLİ BİSİKLETLE TAKAS EDİYORLAR

Doğan, "Kaliteli bisikletlerin sıfırı 150 bin liradan satılırken, bu bisikletlerin ikinci eli 120 bin liradan internet sitelerinde satışa çıkıyor. Benim otomobilini bisikletiyle kafa kafaya takas eden çok sayıda arkadaşım var. Bu, bisiklet camiasında çok normal karşılanıyor. Bu yüksek fiyatlı bisikletleri alacaklar olanlar nakit yerine takası tercih ediyor. Nakit para çıkartıp vermek çok zor geliyor. Bisikletlerde 5 yılda 10 kat artış gözlemledik" dedi.

Bisiklet yolu için teşvik geliyor Türkiye’de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek, bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak.

Bisiklette merkez üs olacağız Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı Esat Emanet, Türk Bisiklet Endüstrisinin, salgın sürecinde artan talep sebebiyle kapasitesinin üzerinde bir üretim ve istihdamı sürdürdüğünü söyledi.

Elektrikli bisiklet şarampole devrildi: Yaralılar var Manisa'nın Yunusemre ilçesinde şarampole devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletteki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.