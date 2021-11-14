Türkiye Gazetesi

Honaz ilçesinde, devriye görevi yürüten jandarma ekipleri cennet hurması ağaçlarının bulunduğu tarlada 3 kişinin olduğunu fark etti.

Gece karanlığında cennet hurması toplanmasını tuhaf bulan ekipler, şahısları incelerken jandarma ekiplerini fark eden bir şüpheli de ağaca çıkarak, dallar arasında kendini kamufle etmeye çalıştı.

ÇALMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR

Yapılan incelemelerde 3 şahsın cennet hurmalarını çalmak üzere oldukları anlaşıldı. Şüpheliler tarafından ağaçlardan toplanan kasalar dolusu cennet hurması ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Sıla Y. (17), Khatjına O. (52) ve Cihat Y'nin (49) jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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