Türkiye Gazetesi

Ankara'da freni boşalan kamyon dehşet saçtı. Olay, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Bölük Caddesi üzerinde park halinde olan 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı. Sürücüsü olmayan kamyon hareket ederek önünde park halinde bulunan diğer araçlara çarptı. Toplamda 10 araca çarparak durabilen kamyon kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza alanı güvenlik güçlerince emniyet şeritleri ile çevrilirken, itfaiye ekipleri de sıkışan araçları kaldırmak için çalışmalarını sürdürdü.



Feci kazaya şahit olan Yunus Emre Aydın, “Tır yukarıdan freni boşalıp geldi. Burada 2 tane araca maddi olarak zarar verdi oradan da merdivenlerden yuvarlanarak devrildi. Orada da 2 araç daha zarar gördü. Mahalle olarak da birkaç aracımız zarar gördü. Biz hepimiz de olay anında mahalledeydik” şeklinde konuştu.





Feci kaza! Tır traktörü biçti, şoför feci şekilde can verdi Malatya'da tır ve traktörün çarpışması üzerine, traktör şoförü feci şekilde hayatını kaybetti.



Kaza tutanağı tutarken kaza yaptı: 3 kişi yaralandı Sultangazi’de kaza yapan iki sürücüden biri kaza tutanağı tutmaya giderken karşı yönden gelen iki araca çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

